Der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach bieten ihren Fans ein furioses Fußballfest. Ein früherer Kölner trifft für die Borussia doppelt. Ein Kölner Torschütze sieht Gelb-Rot.

Köln - Der 1. FC Köln hat den erhofften Befreiungsschlag in einem spektakulären rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach verpasst. Eric Martel rettete der Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok mit seinem späten Tor in der 84. Minute gegen den Erzrivalen zwar noch ein 3:3 (2:2). Der FC steckt nach jetzt sieben Spielen ohne Sieg aber weiter tief im Abstiegskampf. Der Druck auf Kwasniok ist groß.

Mit einem Erfolg wären die Kölner an der Borussia vorbeigezogen. Nun liegen sie weiter drei Zähler hinter dem Club vom Niederrhein und nur ganz knapp vor der Abstiegszone.

Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion erzielten vor Martel Jungstar Said El Mala (4. Minute) und Ragnar Ache (7.) die Tore für die Gastgeber. Zweimal Jens Castrop (1./60.) und Philipp Sander (20.) trafen für das Team von Coach Eugen Polanski. Kurz nach seinem Tor zum 3:3 sah Kölns Martel Gelb-Rot (86.).

Verrückte Startphase

Das 100. Bundesliga-Derby der beiden Clubs brauchte keine Anlaufphase. Es ging direkt richtig zur Sache. Gladbachs Franck Honorat passte von rechts in die Mitte. Dort entwischte Castrop FC-Abwehrspieler Cenny Neumann, der kurzfristig für Tom Krauß in die Startelf gerutscht war, und traf nach einer halben Minute zur Führung für die Gäste.

Die hielt jedoch nicht lange. Köln zeigte eine richtig starke Reaktion und überrumpelte Gladbach binnen kürzester Zeit doppelt. El Mala und Ache drehten die Partie bis zur siebten Minute - was für eine Anfangsphase!

Und es ging mit viel Action weiter. Die Borussia musste einige bange Minuten des euphorisierten FC überstehen, kam dann aber wieder besser ins Spiel. Der auffällige Castrop, der in seiner Jugend lange für Köln gespielt hatte, ging mit dem Ball bis zur Grundlinie und flankte in die Mitte. Dort wurde Sanders erster Versuch noch geblockt, der zweite Schuss des aufgerückten Gladbacher Defensivmanns sorgte für den Ausgleich.

Castrop trifft sehr sehenswert

Die Partie war komplett ausgeglichen. Beide Mannschaften lieferten sich packende Zweikämpfe und kamen zu weiteren Abschlüssen. Die Halbzeitpause hatten sich sowohl die Kölner als auch die Gladbacher zur Erholung redlich verdient.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein Duell auf Augenhöhe. Es ging hin und her. Ein Traumtor ließ die mitgereisten Gladbacher Fans ein drittes Mal jubeln. Castrop fasste sich rund 20 Meter vor dem Tor in halblinker Position ein Herz und knallte den Ball ins rechte obere Eck.

Köln versuchte nun, Druck aufzubauen. Kwasniok tauschte fast seine komplette Offensive aus. Viele Chancen hatte der FC aber nicht. Als vieles schon auf den zweiten Derbysieg in dieser Saison für die Borussia hindeutete, traf Martel nach einer Ecke zum 3:3. Kurz darauf musste er vom Feld. Sein Platzverweis war der Schlusspunkt an einem erinnerungswürdigen Fußballnachmittag.