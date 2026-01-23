Das Spiel in der 1. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV findet am Freitag, dem 23. Januar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr am Millerntor-Stadion in Hamburg. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: FC St. Pauli, Hamburger SV

FC St. Pauli, Hamburger SV Wettbewerb: 19. Spieltag, 1. Bundesliga, Saison 2025/26

19. Spieltag, 1. Bundesliga, Saison 2025/26 Datum und Anpfiff: Freitag, 23. Januar 2026, 20:30 Uhr

Freitag, 23. Januar 2026, 20:30 Uhr Spielort: Millerntor-Stadion, Hamburg

Wer überträgt St. Pauli gegen HSV im TV?

Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die Spiele der 1. Bundesliga am Freitag. Dort wird das Spiel St. Pauli gegen den HSV live und in voller Länge bei Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event übertragen.

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD sind die vollen 90 Minuten inklusive Vor- und Nachberichterstattung zu sehen. Kommentatoren für das Spiel sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz. Für die Sky-Angebote ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

St. Pauli gegen HSV im kostenlosen Stream sehen?

Für die Partie St. Pauli gegen den HSV gibt es keinen kostenlosen Livestream. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick: