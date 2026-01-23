Der FC St. Pauli trifft am 19. Spieltag der 1. Bundesliga auf den Hamburger SV. Die Informationen zur Übertragung der Partie live im TV und Stream.
Am Freitag, dem 23. Januar 2026, trifft der FC St. Pauli am 19. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 auf den Hamburger SV. Beide Teams warten noch auf ihren ersten Sieg im neuen Jahr. Der Hamburger SV hat gegen den FC St. Pauli zudem noch eine Rechnung offen, denn in der Hinrunde setzten sich die Kiezkicker im Volksparkstadion mit 2:0 durch. Es blieb jedoch einer von insgesamt nur drei Saisonsiegen für St. Pauli. Der FC St. Pauli steht aktuell am Tabellenende und wartet seit drei Spielen auf einen Erfolg. Auch der HSV ist seit vier Partien sieglos, weist jedoch fünf Punkte mehr auf als der Stadtrivale. Im direkten Abstiegsduell geht es für beide Mannschaften um enorm wichtige Zähler.