Das für den Dienstagabend geplante Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist abgesagt worden. Das ist der Grund.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen im Volksparkstadion ist wegen der Folgen des Wintertreibens doch noch kurzfristig abgesagt worden. „Wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs“ führten dazu, dass das Spiel nicht stattfinden könne, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) etwas weniger als drei Stunden vor dem geplanten Beginn der Partie am Dienstagabend mit. Zuerst hatte Sky darüber berichtet.

Am Vortag war der Verein nach tagelangen Arbeiten noch optimistisch gewesen. „Aktuell ist der Stand und die große Hoffnung, dass wir spielen können“, sagte ein HSV-Sprecher dazu. „Es ist so, dass schon seit mehreren Tagen, wortwörtlich Tag und Nacht, diverse Kolleginnen und Kollegen und auch externe Dienstleister versuchen, das Stadion von Eis und Schnee zu befreien, was auch sehr gut gelungen ist“, fügte der Sprecher bei der Pressekonferenz einen Tag vor der Partie hinzu.

Schon die dritte Spielabsage im Norden

Im Stadion waren Menschen damit beschäftigt, die Ränge für die Partie vorzubereiten. Arbeiter hatten schon einige Tage zuvor Schnee und Eis vom Dach entfernt. Die Probleme blieben: So hatte der Club am Dienstagmittag Fans darauf hingewiesen, dass wegen des Tauwetters und der Schneeschmelze am Stadion keine Parkplätze zur Verfügung standen.

Durch den starken Schneefall und witterungsbedingte Einschränkungen waren am Wochenende im Norden bereits die Partie zwischen St. Pauli und RB Leipzig sowie das Spiel Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim abgesagt worden.