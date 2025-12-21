Der FSV Mainz 05 kann den Bundesliga-Heimfluch auch im letzten Spiel des Jahres nicht besiegen. Die Lage im Abstiegskampf wird nach dem Remis gegen St. Pauli immer bedrohlicher.
21.12.2025 - 17:23 Uhr
Mainz - Kein Sieger im Kellerduell: Der FSV Mainz 05 hat mit einer mauen Nullnummer gegen den FC St. Pauli den dringend benötigten Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verpasst. Drei Tage nach dem umjubelten Einzug ins Achtelfinale der Conference League lieferten die Rheinhessen vor 33.000 Zuschauern eine enttäuschende Offensivleistung ab und gehen als Tabellenletzter mit weiter vier Punkten Rückstand auf die Hamburger in die kurze Winterpause.