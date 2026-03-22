Am Tag nach dem 3:3 gegen Gladbach beraten die Verantwortlichen des 1. FC Köln über die Zukunft von Trainer Lukas Kwasniok. Am Ende muss der Trainer gehen.
22.03.2026 - 19:26 Uhr
Der . FC Köln hat sich von Trainer Lukas Kwasniok getrennt. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist bestätigte den Rauswurf des 44-Jährigen einen Tag nach dem 3:3 im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Co-Trainer René Wagner übernimmt den Job. Zuerst hatten „Bild“ und „Express“ über die Personalie berichtet.