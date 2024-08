Meister Leverkusen gewinnt Saison-Auftakt in Mönchengladbach

Die Superserie hält. Meister Bayer Leverkusen siegt durch einen späten Treffer beim Bundesliga-Auftakt in Mönchengladbach. Ein Auftakt in eine erneute Erfolgssaison?

red/dpa 23.08.2024 - 22:42 Uhr

Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen hat das Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison gewonnen und seine imposante Erfolgsserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte bei Borussia Mönchengladbach mit 3:2 (2:0). Damit sind die Leverkusener nun in 35 Bundesligaspielen nacheinander unbesiegt, in allen nationalen Wettbewerben sogar in 42 Partien.