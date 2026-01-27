Die Nachholspiele des 16. Bundesliga-Spieltags stehen an: Werder Bremen empfängt die formstarke TSG Hoffenheim, RB Leipzig ist beim FC St. Pauli zu Gast. Die Spiele werden beim Pay-TV-Sender Sky in der Einzeloption übertragen. Eine Konferenz beider Spiele läuft parallel beim Streamingportal DAZN.

Sky Sport: Fußball live im Pay-TV

27. Januar 2026, 20:30 Uhr live: Fußball, Bundesliga, 16. Spieltag (Nachholspiel): FC St. Pauli - RB Leipzig, SV Werder Bremen - 1899 Hoffenheim

DAZN: Fußball live im kostenpflichtigen Stream

27. Januar 2026, 20:30 Uhr live: Fußball, Bundesliga, 16. Spieltag (Nachholspiel): Konferenz der Spiele

Gibt es eine Übertragung im Free-TV

Kurz gesagt: Nein. aber die ARD-Sportschau zeigt die Highlights der Bundesligaspiele in der ARD-Mediathek. Zudem überträgt das Vereinsradio bullenfunk.fm alle Spiele von RB Leipzig live. Außerdem berichten die dritten ARD-Programme wie MDR aktuell und NDR Info im Hörfunk. Auch die ARD-Sportschau bietet Live-Audiostreams an – wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Fußball-Übertragung auf DAZN: Das zeigt das Streamingportal

