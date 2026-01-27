Dieser Winter hat erstmals wieder zu Spielausfällen in der Bundesliga geführt. Zwei der drei abgesagten Partien werden nun nachträglich gespielt. Wo laufen die Spiele live?

Digital Desk: Kai Winderl

Die zum Jahresauftakt ausgefallenen Bundesligaspiele beim FC St. Pauli und Werder Bremen werden am heutigen Dienstag nachgeholt. Die Hamburger empfangen dann RB Leipzig und brauchen als Tabellenvorletzter jeden Punkt gegen den Abstieg. Die Leipziger könnten sich mit einem Sieg im besten Fall auf Rang drei verbessern. Dort steht derzeit die TSG Hoffenheim, die diesen Platz in Bremen verteidigen möchte. Auch für den Tabellen-15. Werder geht es um Zähler für den Klassenerhalt. Erst am 4. März wird das ebenfalls in diesem Monat ausgefallene Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen nachgeholt.

 

Hier laufen die Nachholspiele des 16. Spieltags

Die Nachholspiele des 16. Bundesliga-Spieltags stehen an: Werder Bremen empfängt die formstarke TSG Hoffenheim, RB Leipzig ist beim FC St. Pauli zu Gast. Die Spiele werden beim Pay-TV-Sender Sky in der Einzeloption übertragen. Eine Konferenz beider Spiele läuft parallel beim Streamingportal DAZN.