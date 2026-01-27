Dieser Winter hat erstmals wieder zu Spielausfällen in der Bundesliga geführt. Zwei der drei abgesagten Partien werden nun nachträglich gespielt. Wo laufen die Spiele live?
Die zum Jahresauftakt ausgefallenen Bundesligaspiele beim FC St. Pauli und Werder Bremen werden am heutigen Dienstag nachgeholt. Die Hamburger empfangen dann RB Leipzig und brauchen als Tabellenvorletzter jeden Punkt gegen den Abstieg. Die Leipziger könnten sich mit einem Sieg im besten Fall auf Rang drei verbessern. Dort steht derzeit die TSG Hoffenheim, die diesen Platz in Bremen verteidigen möchte. Auch für den Tabellen-15. Werder geht es um Zähler für den Klassenerhalt. Erst am 4. März wird das ebenfalls in diesem Monat ausgefallene Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen nachgeholt.