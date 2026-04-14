Die Freundin von Bundesliga-Profi Eren Dinkçi bekommt die Diagnose Leukämie. Jetzt setzen sie auf Registrierungsaktionen für Stammzellspender.
14.04.2026 - 13:24 Uhr
Für Bundesliga-Profi Eren Dinkçi ist Fußball derzeit sicher nicht das Allerwichtigste, er bangt um seine Freundin Cinja. Denn die Partnerin des 24-Jährigen ist an akuter lymphatischer Leukämie erkrankt. „Von einem Moment auf den anderen steht alles still und gleichzeitig beginnt ein Weg, den man sich so nie hätte vorstellen können“, sagten beide in einer gemeinsamen Mitteilung des SC Freiburg und des 1. FC Heidenheim.