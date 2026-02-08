Ein Elfmeter beim Sieg des FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg sorgt für hitzige Debatten um den Video-Assistenten. Der Schiedsrichter ist mit seiner Entscheidung «überhaupt nicht zufrieden».
08.02.2026 - 16:28 Uhr
München - Schiedsrichter Patrick Ittrich hat den äußerst fragwürdigen Elfmeter beim Bundesligaspiel des FSV Mainz 05 gegen FC Augsburg (2:0) indirekt als Fehlentscheidung bezeichnet. "Als ich die Bilder angesehen habe, ist mir schnell bewusst geworden, dass sie nicht zu dem passen, was ich wahrgenommen habe. Da haben wir keine Argumente mehr. Natürlich bin ich überhaupt nicht zufrieden damit", sagte Ittrich im "Doppelpass" bei Sport1 und ergänzte: "Ich kann den Frust des FC Augsburg verstehen."