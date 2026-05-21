Am Donnerstag steigt das Hinspiel der Relegation zur Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn 07. Doch wo wird die Partie live im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen?
Am Donnerstag, den 21.05.2026, treffen der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn 07 im Hinspiel der Relegation um einen Platz in der 1. Fußball-Bundesliga aufeinander. Die Paderborner sicherten sich am letzten Spieltag mit einem 2:0-Sieg bei SV Darmstadt 98 noch Rang drei in der Abschlusstabelle. Hannover 96, der frühere Klub von Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking, kam zeitgleich gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 3:3 hinaus und fiel dadurch auf den vierten Platz zurück. Wer verschafft sich die bessere Ausgangslage für das Rückspiel?