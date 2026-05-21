In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zum Hinspiel der Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn sowie zur Übertragung im TV und Stream.

VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn, Relegation live: Uhrzeit, Match-Facts und Übertragung

Das Spiel in der Bundesliga-Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn findet am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, statt. Um 20:30 Uhr erwartet der VfL Wolfsburg, der 16. der Bundesliga-Saison, den Zweitliga-Dritten SC Paderborn in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: VfL Wolfsburg, SC Paderborn

VfL Wolfsburg, SC Paderborn Wettbewerb: Hinspiel, Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga 2025/26

Hinspiel, Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga 2025/26 Datum und Anpfiff: 21.05.2026, 20:30 Uhr

21.05.2026, 20:30 Uhr Spielort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Wer überträgt VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn im TV?

Das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn wird live im Free-TV übertragen. Sat.1 zeigt das Relegationsspiel live im frei empfangbaren Fernsehen. Die Fußball-Übertragung beginnt um 19:50 Uhr mit den Vorberichten. Moderiert wird die Sendung von Matthias Opdenhövel, an der Seitenlinie berichtet Andrea Kaiser. Kommentiert wird das Geschehen von Jonas Friedrich, unterstützt von Experte Markus Babbel.

Auch Sky zeigt das Relegationsspiel live. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Relegation heute live: Wer zeigt VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn gratis im Stream?

Das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn kann nicht nur im Fernsehen verfolgt werden, sondern auch im Internet. Der Livestream von Sat.1 ist über ran.de und Joyn verfügbar.

Sky bietet seinen Abonnenten den Stream über SkyGo und WOW an. Der Stream auf ran.de ist kostenlos, für WOW ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga-Relegation im Überblick.

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : Sky

: Sky Livestream: ran.de, Joyn, Sky Go, WOW

Relegation 2026: Für wen spricht die Statistik?

Seit der Wiedereinführung der Relegation im Jahr 2009 spricht die Statistik klar für die Bundesligisten: In 17 Duellen setzten sich die Erstligisten 14-mal durch, was einer Erfolgsquote von 82,35 Prozent entspricht. Nur dem 1. FC Nürnberg (2009 gegen Energie Cottbus), Fortuna Düsseldorf (2012 gegen Hertha BSC) und Union Berlin (2019 gegen den VfB Stuttgart) gelang bislang als Zweitligist der Aufstieg.

Insgesamt gab es seit 2009 in 34 Relegationsspielen nur sechs Siege der Zweitligisten. Während Nürnberg 2009 zweimal gegen Cottbus gewann und Düsseldorf 2012 gegen Hertha erfolgreich war, konnten Holstein Kiel (2021 gegen Köln), der Hamburger SV (2022 gegen Hertha BSC) und Fortuna Düsseldorf (2024 gegen den VfL Bochum) jeweils nur die Hinspiele für sich entscheiden, ehe die Bundesligisten in den Rückspielen die Oberhand behielten.