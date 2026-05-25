Der VfL Wolfsburg ist zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Niedersachsen unterlagen im Rückspiel der Relegation beim Zweitliga-Dritten SC Paderborn mit 1:2 nach Verlängerung, am Donnerstag hatten sich beide Teams 0:0 getrennt.

dpa 25.05.2026 - 23:05 Uhr

Paderborn - Der VfL Wolfsburg ist zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Niedersachsen unterlagen im Rückspiel der Relegation beim Zweitliga-Dritten SC Paderborn mit 1:2 nach Verlängerung, am Donnerstag hatten sich beide Teams 0:0 getrennt.