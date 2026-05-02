Mit einem starken Auftritt holt Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig drei Punkte und hat die Teilnahme an der Champions League plötzlich wieder in der eigenen Hand.
02.05.2026 - 20:23 Uhr
Leverkusen - Bayer Leverkusen hat die Champions-League-Rückkehr von RB Leipzig vertagt und die eigenen Chancen auf einen Platz in der Königsklasse deutlich verbessert. Durch den 4:1 (2:0)-Sieg im Topspiel des 32. Spieltages in der Fußball-Bundesliga schob sich die Werkself mit 58 Zählern dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Rivalen VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim vorbei auf Rang vier.