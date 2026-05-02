Mit einem starken Auftritt holt Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig drei Punkte und hat die Teilnahme an der Champions League plötzlich wieder in der eigenen Hand.

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat die Champions-League-Rückkehr von RB Leipzig vertagt und die eigenen Chancen auf einen Platz in der Königsklasse deutlich verbessert. Durch den 4:1 (2:0)-Sieg im Topspiel des 32. Spieltages in der Fußball-Bundesliga schob sich die Werkself mit 58 Zählern dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Rivalen VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim vorbei auf Rang vier.

Vor 30.210 Zuschauern erzielten der überragende Patrik Schick (25./76./89. Minute) und Nathan Tella (45.) die Bayer-Tore. Christoph Baumgartner (80.) traf für die Leipziger, die mit 62 Punkten Tabellendritter bleiben und am nächsten Samstag mit einem Sieg im Heimspiel gegen den FC St. Pauli das Ticket für die Königsklasse lösen können.

Obwohl bei den Leipzigern David Raum wieder im Kader stand, verzichtete RB-Trainer Ole Werner auf den Nationalspieler. "Wir haben in den letzten Tagen immer gesprochen und die Entscheidung heute Morgen final getroffen", berichtete Werner. Bei Leverkusen kehrte Stammtorwart Mark Flekken zwischen die Pfosten zurück.

RB lässt erste Chancen liegen

Vor dem Anpfiff hatte Bayer-Trainer Kasper Hjulmand mit großem Wohlwollen das 3:3 zwischen Hoffenheim und Stuttgart registriert. "Natürlich habe ich das gesehen. Hoffentlich gibt das einen Push. Platz vier müssen wir natürlich jagen. Wir sind frisch, wir sind bereit", sagte Hjulmand mit Blick auf die Rivalen im Rennen um einen Champions-League-Platz.

Entsprechend motiviert begann die Werkself - und wäre in ihrem Offensivdrang beinahe in einen frühen Konter gelaufen. Im Anschluss an einen Schick-Schuss, den RB-Abwehrchef Willi Orban gerade noch blocken konnte, ging es ganz schnell in die andere Richtung. Romulo hämmerte den Ball aber nur ans Außennetz.

Die Hausherren waren zwar das aktivere Team, die besseren Chancen hatten zunächst jedoch die Gäste. Bei einem erneuten Schuss von Romulo rettete Aleix Garcia für den bereits geschlagenen Flekken kurz vor der Linie.

Bayer effizient vor der Pause

Leverkusen agierte in Strafraumnähe lange harmlos - und ging doch in Führung. Nach einem schnellen Abstoß von Flekken war die Leipziger Defensive unsortiert. Tella tauchte frei vor RB-Torwart Maarten Vandevoort auf und legte quer auf Schick, der den Ball überlegt ins lange Eck schob.

Sechs Minuten später hätte der Tscheche die Führung ausbauen können, doch Leipzigs El-Chadaille Bitshiabu verhinderte mit einer starken Rettungsaktion das sichere 2:0. Das war damit aber nur aufgeschoben: Kurz vor der Pause spritzte Tella in eine Flanke von Aleix Garcia und vollendete per Direktabnahme.

Auch die erste Chance nach dem Wechsel gehörte den Gastgebern. Wieder kam Schick im Strafraum zum Abschluss, doch Vandevoordt war zur Stelle. Leipzig mühte sich, fand aber keine Lücke in der kompakten Bayer-Defensive. Vielmehr machte Schick mit seinem zweiten Tor eine Viertelstunde vor Schluss für Bayer endgültig den Deckel drauf.

Und Schick legte sogar nochmal nach. Es war das 15. Saisontor des 30-Jährigen, den Hjulmand schon vor dem Anpfiff gelobt hatte: "Er ist ein super Abschluss-Spieler."