Mit einer B-Elf blamiert sich der FC Bayern in Mainz 45 Minuten lang. Nach dem Wechsel kommen die Stars - und rücken das Bild gerade.
25.04.2026 - 17:36 Uhr
Mainz - Mit einer unwiderstehlichen Aufholjagd hat Meister Bayern München bei der Generalprobe für das Champions-League-Halbfinale eine drohende Blamage beim FSV Mainz 05 abgewendet. Drei Tage vor dem Kracher-Duell in Paris gewann das Starensemble von der Isar dank einer deutlichen Steigerung nach der Pause mit 4:3 (0:3) und verhinderte damit die zweite Saison-Niederlage in der Fußball-Bundesliga.