Leipzig bleibt neben den Bayern als einziges Team daheim ungeschlagen. Gegen Frankfurt brilliert vor allem der Angriff mit Diomande. Und ein Däne feiert seinen Durchbruch.
06.12.2025 - 20:27 Uhr
Leipzig - Mit einem Offensivspektakel hat RB Leipzig Platz zwei in der Bundesliga eindrucksvoll verteidigt. Der ärgste Bayern-Verfolger gewann das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 6:0 (2:0). Conrad Harder (5. Minute) und Christoph Baumgartner (31.) brachten die Leipziger vor 47.012 Zuschauern in der Red-Bull-Arena früh in Führung. Yan Diomande (47./55./65.) schraubte mit einem Dreierpack das Ergebnis in die Höhe. David Raum (62.) traf zudem noch vom Elfmeterpunkt.