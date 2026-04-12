Köln beendet gegen Bremen eine Sieglos-Serie. Die Kölner spielen lange in Überzahl und führen zwischendurch mit 2:0. Am Ende wird es trotzdem noch einmal spannend.
12.04.2026 - 17:50 Uhr
Köln - Zu euphorischer Karnevals-Musik fielen sich die Kölner Spieler erleichtert in die Arme. "Viva Colonia" schallte aus den Boxen - und der 1. FC Köln lebt. Die Rheinländer beendeten gegen Werder Bremen ihre lange Negativserie und feierten einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Beim Heim-Debüt von René Wagner als Cheftrainer bezwangen die lange in Überzahl spielenden Kölner die Norddeutschen verdient mit 3:1 (1:0).