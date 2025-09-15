Bundesnachrichtendienst: Spionage für Deutschland

Auch Interna von Geheimdiensten bleiben nicht immer geheim. So auch die wichtigste Personalie der Branche: Seit Montag sitzt der Diplomat Martin Jäger auf dem Chefsessel des Bundesnachrichtendienstes (BND). Was kommt auf ihn zu? Welche Rolle hat der BND in der aktuell brisanten Sicherheitslage? Was behindert seine Arbeit?

Was ist der BND? Der BND ist der größte von 19 deutschen Nachrichtendiensten und der größte Auslandsgeheimdienst in Europa. Er wacht über globale Krisenherde und Bedrohungen aus dem Ausland. Seine Aufgabe ist es, Informationen über sicherheitsrelevante und für strategische Entscheidungen der Außenpolitik wichtige Vorgänge zu beschaffen. Das geschieht durch Agenten und strategische Fernmeldeaufklärung, womit die Überwachung heikler Telefongespräche und Internetkommunikation gemeint ist.

Die Behörde mit Hauptsitz in Berlin hat 6500 Mitarbeiter. Sie verfügt aktuell über ein Budget von 1,19 Milliarden Euro – was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um mehr als 25 Prozent entspricht. Der neue Chef des Kanzleramts, Thorsten Frei, hat dem BND zugesagt, den Etat auch in Zukunft „im zweistelligen Prozentbereich“ aufzustocken.

Sofern durch die Arbeit des BND Grundrechte wie das Post- oder das Fernmeldegeheimnis betroffen sind, muss die sogenannte G10-Kommission solche Einsätze vorab genehmigen. Das ist ein unabhängiges Gremium von Juristen und Abgeordneten, das nicht an Weisungen der Regierung oder anderer Behörden gebunden ist. Der BND wird zudem überwacht durch ein Gremium des Bundestags zur Kontrolle der Geheimdienste sowie durch den Unabhängigen Kontrollrat, dem hochrangige Juristen und Bundesrichter angehören.

Wo liegen die Schwächen des BND?

Die deutschen Sicherheitsbehörden waren in der Vergangenheit bei fast der Hälfte aller vereitelten Anschläge auf fremde Hilfe angewiesen – Hinweise von ausländischen Geheimdiensten. Der BND hat von der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und dem Einmarsch der Russen in der Ukraine erst erfahren, als diese schon im Gange waren. Der Geheimdienstexperte Jan-Hendrik Dietrich von der Bundeswehr-Universität in München beklagt zudem „eklatante Mängel“ in der Spionageabwehr – was aber nicht alleinige Aufgabe des BND ist. Vielmehr ist hier vorrangig der Verfassungsschutz zuständig.

Die USA geben laut Konstantin von Notz, der bis vor kurzem das parlamentarische Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste geleitet hat, 30 Mal so viel wie Deutschland für Nachrichtendienste aus. In einem Interview sagte von Notz, der den Geheimdienst-kritischen Grünen angehört, auf die Frage, ob die deutschen Nachrichtendienste gut ausgestattet seien, um die Bedrohungen abzuwehren: „Nein, das sind sie nicht.“

Der BND sei so etwas wie ein „Vegetarier unter den Geheimdiensten“, hatte sein früherer Chef, August Hanning, einst beklagt. Er spielte damit auf gesetzliche Auflagen und die strikte Kontrolle an. Die Möglichkeiten, Telefone anzuzapfen und Mails mitzulesen, seien in Deutschland durch Politik und Gerichte in den letzten Jahren so stark eingeschränkt“ worden, „dass der BND kaum noch handlungsfähig ist“, schrieb der Politikwissenschaftler Peter R. Neumann, Sicherheitsexperte am Londoner King’s College, unlängst im „Spiegel“. Im Bereich der elektronischen Überwachung verfüge der BND „weder über die Ausstattung noch über das technisch versierte Personal, um dort ähnlich erfolgreich zu sein wie seine ausländischen Mitbewerber“.

Auch der Fachkräftemangel macht dem BND zu schaffen. „In Großbritannien ist eine Karriere im Nachrichtendienst mindestens genauso prestigeträchtig und glamourös wie eine Karriere als Diplomat, wenn nicht sogar mehr“, so Neumann. Die britischen Dienste könnten deshalb die besten Absolventen der besten Unis anwerben.

Wo gibt es Reformbedarf?

Im Vorfeld des Führungswechsels in der BND-Zentrale an der Berliner Chausseestraße hatte der Chef des Kanzleramts erklärt: „Unser Anspruch muss sein, dass wir auch nachrichtendienstlich das allerhöchste Niveau erreichen.“ Die Regierung wolle Befugnisse und Kontrollauflagen „in ein vernünftiges Verhältnis bringen“. Der BND benötige vor allem im IT-Bereich und bei der Abwehr von Cyberangriffen mehr Kompetenzen.

Zu den – politisch umstrittenen – Bereichen, in denen die Befugnisse des BND (und anderer Sicherheitsbehörden) zu sehr eingeschränkt sind, zählen die Vorratsdatenspeicherung, die Speicherung von IP-Adressen, die Nutzung Künstlicher Intelligenz zur Auswertung der Erkenntnisse, die durch strategische Fernmeldeaufklärung gewonnen werden, sowie der Datenaustausch unter den Sicherheitsbehörden.

Insider halten es für dringend erforderlich, dass der BND auch internationale Finanzströme überwachen kann, was ihm derzeit untersagt ist. Zudem müssten Gegenangriffe bei Hackerangriffen aus dem Ausland ermöglicht werden. Ein Handicap ist die Auflage, deutsche Staatsbürger nicht zu überwachen. Das führe dazu, dass Schleuser, Terrorverdächtige und andere, welche die Sicherheit der Bundesrepublik im Visier haben, Mobiltelefone mit deutschen Sim-Karten benutzten, um zu verhindern, dass der BND ihre Kommunikation belauscht. „Ein Unding“, sagten Kenner der Szene. Die strikten Auflagen und Kontrollen führten dazu, dass der BND sich vor allem von Schadensbegrenzung leiten lasse und seine besten Köpfe damit beschäftige, den Kontrollorganen Bericht zu erstatten.