Bundesnachrichtendienst Spionage für Deutschland
Der BND hat mit Martin Jäger einen neuen Chef. In der Vergangenheit offenbarte der Dienst Schwächen. Er leidet unter strikten Vorgaben und Kontrollen. Wie könnte er effektiver werden?
Auch Interna von Geheimdiensten bleiben nicht immer geheim. So auch die wichtigste Personalie der Branche: Seit Montag sitzt der Diplomat Martin Jäger auf dem Chefsessel des Bundesnachrichtendienstes (BND). Was kommt auf ihn zu? Welche Rolle hat der BND in der aktuell brisanten Sicherheitslage? Was behindert seine Arbeit?