Auf dem Bundesparteitag in Chemnitz verständigt sich die Linkspartei darüber, wie sie mit dem guten Bundestagswahlergebnis umgehen will.

Norbert Wallet 09.05.2025 - 15:11 Uhr

In Chemnitz ist an diesem Wochenende ein seltenes Phänomen zu beobachten: lachende Linke. In der Stadt trifft sich die Linkspartei zu ihrem Bundesparteitag. Tatsächlich badet die Partei derzeit in einem neuen Lebensgefühl: entspannte Zufriedenheit. Oder wie es Partei-Liebling Heidi Reichinnek formulierte: „Es ist so ein verdammt gutes Gefühl, endlich wieder gewonnen zu haben.“