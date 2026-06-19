Parteichefin Ines Schwerdtner hält zum Auftakt des Parteitags eine Rede, die die Delegierten begeistert. Die Gegner sieht sie nicht nur in der AfD.
19.06.2026 - 19:39 Uhr
Potsdam - Drei Monate vor drei Landtagswahlen im Osten Deutschlands hat Linken-Chefin Ines Schwerdtner harte Auseinandersetzungen mit der AfD angekündigt. "Wir werden den Osten nicht den Nazis überlassen", sagte Schwerdtner beim Bundesparteitag der Linken in Potsdam. Die Linke werde alles tun, um die AfD von den Schalthebeln der Macht fernzuhalten.