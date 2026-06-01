Würde eine Auswechslung des Kanzlers die Zustimmung für die Union erhöhen? Eine Umfrage ergibt keine klare Aussage, aber eine Tendenz.
01.06.2026 - 09:28 Uhr
Eine knappe Mehrheit der Deutschen glaubt einer Umfrage zufolge nicht, dass die Union mehr Zustimmung bei den Wählern hätte, wenn jemand anderes als Friedrich Merz (CDU) Kanzler wäre. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag von „Stern“ und RTL bejahten 41 Prozent der Befragten, dass es der Union helfen würde, wenn Merz das Amt des Bundeskanzlers aufgeben und jemand anderes aus der Union Bundeskanzler oder -kanzlerin werden würde. 53 Prozent glauben das aber nicht.