Die Bundespolizei führte in Frankfurt (Oder) Einreisekontrollen durch. Bei der Überprüfung eines Mannes fanden die Beamten heraus, dass dieser international gesucht wird.

dpa 12.07.2024 - 15:10 Uhr

Frankfurt (Oder) - Die Bundespolizei hat bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt (Oder) einen verurteilten Mörder gefasst, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten kontrollierten den 45-Jährigen am Donnerstagnachmittag am Übergang Stadtbrücke, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach legte der Mann einen gültigen polnischen Reisepass vor.