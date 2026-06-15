Zwei Unbekannte haben einen 35-Jährigen in der Nacht zum Sonntag am Stuttgarter Hauptbahnhof bewusstlos geschlagen. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen 35-Jährigen im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs bewusstlos geschlagen. Zuvor war es gegen 2.45 Uhr im Bereich des Treppenaufgangs zur Lautenschlagerstraße aus ungeklärten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Unbekannten und zwei Männern im Alter von 31 und 35 Jahren gekommen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die verbale Streitigkeit mündete dann in einer Rangelei. Einer der Unbekannten schlug dem 35-Jährigen mit der Faust gegen das Kinn, sodass dieser bewusstlos zu Boden ging. Anschließend versuchten die beiden Tatverdächtigen auch den 31-Jährigen zu attackieren, was dieser jedoch abwehren konnte. Die mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin unerkannt in Richtung Innenstadt.

Der 31-Jährige alarmierte die Bundespolizei und leistete erste Hilfe bei seinem Freund. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf die beiden geschädigten Männer. Der 35-Jährige war zwischenzeitlich wieder bei Bewusstsein, blutete jedoch stark im Gesicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise – So werden die Täter beschrieben

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um etwa 20 bis 25 Jahre alte Männer mit schwarzen Haaren. Ein Tatverdächtiger war komplett schwarz gekleidet und trug eine Lederjacke, sein Komplize trug ein helles T-Shirt und eine schwarze Hose.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0711 / 55 04 91 020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.