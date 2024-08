Es war nur ein Loch im Eisernen Vorhang - doch es ermöglichte Hunderten DDR-Bürgern die Flucht von Ungarn aus. Und es bereitete den Fall der Mauer vor. Das würdigt am Jahrestag der Bundespräsident.

red/dpa 19.08.2024 - 15:13 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Ungarn für ihren wichtigen Beitrag zur Überwindung der Teilung Europas und zur deutschen Wiedervereinigung gedankt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ungarns Präsident Tamas Sulyok rief er das Land zugleich auf, seine aktuelle EU-Ratspräsidentschaft zur Stärkung der Europäischen Union zu nutzen. Steinmeier nahm in der ungarisch-österreichischen Grenzstadt Sopron an der Gedenkveranstaltung zum Paneuropäischen Picknick vor genau 35 Jahren teil. Dieses hatten 600 bis 700 DDR-Bürger genutzt, um in den Westen zu fliehen.