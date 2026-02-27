Bundespräsident Zeit für eine erste Frau im Staat?
In knapp einem Jahr wird ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Viele finden: Nach zwölf Männern sollte es jetzt eine Bundespräsidentin sein.
In knapp einem Jahr wird ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Viele finden: Nach zwölf Männern sollte es jetzt eine Bundespräsidentin sein.
Vom „ersten Mann im Staat“ ist in der Verfassung gar nicht die Rede. So nennen die meisten aber den Bundespräsidenten. Diesen Posten hatten seit den Anfängen der Bundesrepublik tatsächlich nur Männer inne. Deshalb wächst der Druck, beim nächsten Mal eine Frau zu küren. Die Wahl eines Nachfolgers für Frank-Walter Steinmeier steht am 30. Januar kommenden Jahres an. Bis Herbst müssen die Parteien Kandidaten finden.