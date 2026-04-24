CSU-Chef Söder will seine Parteifreundin Aigner unterstützen, sollte sie als Staatsoberhaupt kandidieren wollen. Der Kanzler und CDU-Vorsitzende Merz bremst ihn aus.

dpa 24.04.2026 - 15:48 Uhr

Nikosia - Bundeskanzler Friedrich Merz hat zurückhaltend auf den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder für eine mögliche Kandidatur von Ilse Aigner für das Amt des nächsten Staatsoberhaupts reagiert. "Ich habe vor, mich mit den Parteivorsitzenden der SPD und der CSU dazu im Herbst zu verständigen. Und bis dahin nehme ich Vorschläge mit Interesse zur Kenntnis", sagte der CDU-Vorsitzende nach dem EU-Gipfel in Zypern.