Ein einsamer Pinguin mit politischer Botschaft: Nach dem Weißen Haus greift nun auch die Bundesregierung den Trend auf - und wirbt mit Bildern europäischer Spitzenpolitiker für Zusammenhalt.
30.01.2026 - 09:29 Uhr
Berlin - Nach dem Weißen Haus greift nun auch die Bundesregierung den viralen KI-Trend mit dem melancholischen Pinguin auf. Über den Instagram-Account von Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist ein Video veröffentlicht worden, das den viralen Pinguin zeigt – und ihn mit einer Botschaft für den Zusammenhalt Europas verbindet.