Bundesregierung Die fünf hohen Hürden der SPD
Es ist wie bei einem Schüler, der hofft, nicht jeden Tag auf dem Pausenhof verprügelt zu werden. Der Reformdruck bei den Sozialdemokraten ist groß – doch es fehlt noch an Antworten.
Die SPD ist – nach nicht einmal vier Jahren Olaf Scholz als Kanzler – dramatisch abgestürzt. Im Jahr 2026 könnte alles noch schlimmer werden. Die beiden Vorsitzenden, Lars Klingbeil und Bärbel Bas, tun sich schwer. Doch das ist nicht das einzige Problem. Ein Überblick.