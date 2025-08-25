Erstaunlich, aber wahr: Das Bürgergeld ist für die schwarz-rote Koalition noch das unkomplizierteste Thema. Gerade bei den Krankenkassen wird es noch schwieriger.
25.08.2025 - 16:35 Uhr
„Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.“ So hat es Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gesagt. Die SPD wiederum hat deutlich gemacht: Sie sieht in den Worten des Kanzlers vor allem erst einmal eine Parteitagsrede. Gleichzeitig ist klar: In der Sozialpolitik hat die schwarz-rote Bundesregierung es mit einer ganzen Reihe von Baustellen zu tun. Vollkommen unkompliziert schaut es auf keiner von ihnen aus. Ein Überblick.