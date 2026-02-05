Netflix und Co machen in Deutschland gute Geschäfte. Jetzt will die Regierung sie dazu bewegen, einen Teil ihres Umsatzes auch in den hiesigen Produktionsstandort zu stecken.

dpa 05.02.2026 - 13:00 Uhr

Berlin - Fernsehsender und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ auf dem deutschen Markt sollen zu Investitionen in europäische Filmproduktionen verpflichtet werden. Union und SPD einigten sich nach Angaben aus dem Kanzleramt auf eine Kombination aus einer gesetzlich vorgegebenen Mindestinvestitionsquote und freiwilligen Investitionszusagen mit individuellen Rechtevereinbarungen.