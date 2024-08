In wichtigen Fragen gehe es in Deutschland nicht voran - und das drücke auf die Stimmung, meint Oppositionschef Merz. Handeln müsse vor allem einer.

dpa 04.08.2024 - 12:09 Uhr

Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz will, dass Kanzler Olaf Scholz mehr Verantwortung in der Migrations- und der Wirtschaftspolitik übernimmt. "Angesichts der wachsenden Verzweiflung in der Bevölkerung über die Zukunft unseres Landes braucht es jetzt Führung. Ein Jahr weiteren Stillstands kann sich Deutschland nicht leisten", schreibt Merz in seinem regelmäßig erscheinenden Newsletter "MerzMail".