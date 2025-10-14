Bundesregierung Scheitert das Rentenpaket, könnte Merz als Kanzler scheitern
Die Junge Gruppe der Unionsabgeordneten hält das Rentenpaket für nicht zustimmungsfähig. Damit hat Friedrich Merz ein Problem, kommentiert Tobias Peter.
Die 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe der Unionsfraktion haben recht – und sie tun doch das Falsche. Das Rentenpaket der Bundesregierung ist nicht generationengerecht, wie die Abgeordneten mit Recht monieren. Dennoch wäre es verheerend, wenn die Parlamentarier mit der angedrohten Ablehnung des Pakets Ernst machen würden.