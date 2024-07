Das politische Berlin hat aufgeatmet, als sich die Ampel-Spitze Anfang Juli auf einen Haushalt einigte. Doch der enthält noch Fragezeichen - und soll trotzdem jetzt in den Bundestag.

dpa 15.07.2024 - 15:00 Uhr

Berlin - Die Bundesregierung soll in dieser Woche ihren heftig umkämpften Etat für das kommende Jahr auf den Weg bringen. Danach geht der Haushaltsentwurf in den Bundestag, wo er kurz vor Jahresende beschlossen werden soll. Bis dahin will die Ampel-Koalition aber noch acht Milliarden Euro auftreiben, die aktuell als Lücke in den Plänen klaffen. Gelingt das nicht, muss unter Umständen noch einmal verhandelt werden.