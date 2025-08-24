Sommer der Erholung? Eher nicht. Die Koalition streitet über zentrale Themen. Im Herbst könnte es ungemütlich werden.
24.08.2025 - 11:20 Uhr
Berlin - In der schwarz-roten Koalition knirscht es vor dem angekündigten "Herbst der Reformen". Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte: "Ich bin mit dem, was wir bis jetzt geschafft haben, nicht zufrieden. Das muss mehr werden." CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte mit Blick auf den Sozialstaat, der "Herbst der Reformen" entscheide darüber, ob Politik überhaupt noch reformfähig sei. Die SPD-Spitze bekräftigte Forderungen, Top-Verdiener sollten höhere Steuern zahlen. Hintergrund sind milliardenschwere Lücken im Haushalt 2027.