Unbekannte eröffnen auf einem Fußballfeld in Mexiko das Feuer. Zahlreiche Menschen sterben, weitere werden verletzt. Was ist bisher bekannt?

red/dpa 26.01.2026 - 15:59 Uhr

Auf einem Fußballfeld in Mexiko sind bei einem bewaffneten Angriff mindestens elf Menschen getötet worden. Zwölf weitere wurden verletzt, wie Medien unter Berufung auf die Stadtverwaltung der Stadt Salamanca im Bundesstaat Guanajuato berichteten. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. In der Region sind gewalttätige kriminelle Gruppen in den Drogenhandel und den Treibstoffdiebstahl verwickelt.