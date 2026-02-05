In Indien sind bei einer Explosion in einer illegalen Kohlemine nach Angaben der Polizei mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen seien verletzt worden.

red/AFP 05.02.2026 - 20:30 Uhr

In Indien sind bei einer Explosion in einer illegalen Kohlemine nach Angaben der Polizei mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Manish Kumar, ein Vertreter des Bezirks East Jaintia Hills im nordöstlichen Bundesstaat Meghalaya, wo sich die Explosion ereignet hatte. Demnach handelte es sich um eine illegale Mine.