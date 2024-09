Seit mehr als einem Jahr ist eine Parkbucht an der Bundesstraße 27 bei Filderstadt blockiert. Über den Grund gab es viele Spekulationen. Aber die tatsächliche Ursache ist überraschend.

Caroline Holowiecki 02.09.2024 - 17:08 Uhr

Ist es zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest? Lag dort schlichtweg zu viel Müll herum, den man endgültig loswerden wollte? Gibt es vielleicht Sicherheitsbedenken, weil auf der gegenüberliegenden Seite vor Jahren ein schwerer Autounfall passiert ist, bei dem drei Menschen starben? Oder müssen vielleicht querende Gasleitungen ausgetauscht werden? Facebook-User aus Filderstadt und Umgebung haben sich bereits intensiv darüber ausgetauscht, warum er denn nun gesperrt wurde, der Parkplatz an der Bundesstraße 27. Gemeint ist die Parkbucht zwischen den Abfahrten Bernhausen und Stetten. Seit geraumer Zeit kann man in Fahrtrichtung Stuttgart den Parkplatz nicht benutzen, der in Fahrtrichtung Tübingen ist indes ganz normal geöffnet.