Auto gerät in Gegenverkehr – eine Tote, zwei Schwerverletzte

Ein Mann und eine Frau sind in ihren Autos im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald unterwegs. Die Fahrzeuge stoßen zusammen. Mit tragischen Folgen.

red/dpa/lsw 13.10.2024 - 09:51 Uhr

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 3 in der Nähe von Bad Krozingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die 65 Jahre alte Beifahrerin in einem der beiden beteiligten Wagen tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.