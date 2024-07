Die Bundesstraße zwischen Großbottwar und Kleinaspach wird in den Sommerferien saniert. Das sorgt auch für Verdruss, weil die Parkplätze für einen beliebten Waldlehrpfad zeitweise nicht angesteuert werden können.

Christian Kempf 25.07.2024 - 11:59 Uhr

Auf dem Hardy-Pfad im Hardtwald bei Großbottwar können große und und vor allem kleine Besucher auf spielerische Art und Weise an mehreren Stationen Wissenswertes über den Forst und seine Bewohner erfahren – und das sogar zum Nulltarif. Kein Wunder also, dass der Aktionspfad bei Familien hoch im Kurs steht. „Gerade in den Sommerferien sind dort viele Eltern mit ihren Kindern, die nicht in den Urlaub gefahren sind“, hat Jochen Biesinger, CDU-Kreisrat aus dem benachbarten Marbacher Stadtteil Rielingshausen beobachtet. Entsprechend unglücklich ist er, dass ausgerechnet in den kommenden Wochen die Parkplätze in der Nähe des Lehrpfads nicht per Auto erreichbar sein werden.