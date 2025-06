Zeugen melden bei Renningen ein Auto im Grünstreifen. Als sie den Fahrer ansprechen, flieht er von der Unfallstelle.

Sophia Herzog 18.06.2025 - 11:57 Uhr

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Unfall in Renningen gebaut und ist anschließend zu Fuß von der Unfallstelle getürmt. Gegen 0.30 Uhr war der Fahrer mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 464 von Magstadt in Richtung Renningen unterwegs, als er im Bereich einer Bahnbrücke gegen eine Leitplanke prallte und nach rechts in eine Senke neben der Straße fuhr. Wie die Polizei berichtet, platzte dabei offenbar der hintere, rechte Reifen. Nach rund 90 Metern Fahrt durch den Grünstreifen kam das Auto zum Stehen.