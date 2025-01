Am Bundesstützpunkt Stuttgart soll es zu Missbrauchsvorfällen gekommen sein. Eine weitere Turnerin spricht nun darüber – und erhebt schwere Vorwürfe.

red/dpa 01.01.2025 - 13:28 Uhr

In Lara Hinsberger beklagt eine weitere deutsche Top-Turnerin grobe Missstände am Bundesstützpunkt Stuttgart. „In Stuttgart wurde ich behandelt wie ein Gegenstand. Ich wurde benutzt und das so lange, bis ich körperlich und geistig so kaputt war, dass ich für die Trainer (und irgendwann auch für mich selbst) sämtlichen Wert verlor“, schreibt die 20 Jahre alte Saarländerin in einem am Silvestertag veröffentlichten Instagram-Post. „Seit der Zeit in Stuttgart bin ich in psychotherapeutischer Behandlung.“