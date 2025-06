Dass die Bundestagsverwaltung in diesem Jahr nicht mehr offiziell beim Christopher Street Day auftreten darf, hat für Kritik gesorgt. Bundestagspräsidentin Klöckner verteidigt diese Entscheidung aber.

dpa 29.06.2025 - 17:53 Uhr

Berlin - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat ihr Nein zu einer Teilnahme der queeren Gruppe der Bundestagsverwaltung am diesjährigen Berliner Christopher Street Day (CSD) verteidigt. Im "Bericht aus Berlin" der ARD verwies sie - wie früher schon bei anderen Gelegenheiten - auf die Verpflichtung der Bundestagsverwaltung zur Neutralität. Das gelte, "auch wenn das Anliegen noch so ehrenwert ist". Im Übrigen dürfe sich jeder privat am CSD beteiligen - "aber nicht in der Arbeitszeit und auch nicht mit Sonderurlaub oder Ähnlichem".