Seit 2002 ist Künast Mitglied des Bundestags. Damit soll im Herbst 2025 Schluss sein. Es sei Zeit, «um Platz für Jüngere zu machen», sagt sie. Was hat sie nun vor?

dpa 08.07.2024 - 19:28 Uhr

Berlin - Die Bundestagsabgeordnete Renate Künast (Grüne) hat ihren Rückzug angekündigt. Für die Bundestagswahl im Jahr 2025 werde sie nicht mehr kandidieren, schreibt sie in einem Brief an ihren Berliner Kreisverband Tempelhof-Schöneberg, der der dpa vorliegt. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet. "Es ist jetzt Zeit, um Platz für Jüngere zu machen", heißt es in dem Schreiben.