Regierung will Frauen besser vor Gewalt schützen

Bundestag in Berlin

Ein Gesetzentwurf für mehr Schutz von Frauen vor Gewalt und für einen Rechtsanspruch auf Beratung liegt noch im Bundestag. In einer von der Regierung vorgelegten Strategie wird das Gesetz schon aufgeführt.

red/KNA 11.12.2024 - 13:39 Uhr

Um Frauen besser vor Gewalt zu schützen, hat Bundesregierung am Mittwoch eine Strategie vorgelegt. Zudem soll dafür eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, wie das Bundesfamilienministerium in Berlin mitteilte. Es orientiert sich bei den Maßnahmen an der sogenannten Istanbul-Konvention.