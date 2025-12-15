Der Bundestag ist offline. Und das in der letzten Sitzungswoche des Jahres, die immer besonders arbeitsreich ist. Der Auslöser ist noch nicht bekannt. Es werden aber Erinnerungen wach.
15.12.2025 - 17:39 Uhr
Berlin - Der Bundestag hat mit einem Ausfall des Internets zu kämpfen. Auch Mails lassen sich nicht mehr verschicken. Die Ursache sei unklar, wie ein Sprecher mitteilte. Es sei auch offen, ob es einen Zusammenhang mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) am Nachmittag gebe. Zuerst berichtete die "Bild"-Zeitung über den Ausfall.