Im Bundestag soll ein Untersuchungsausschuss klären, ob beim Abschalten der letzten Atomkraftwerke alles mit rechten Dingen zuging. Am Donnerstag wurde der entscheidende Zeuge befragt: Wirtschaftsminister Habeck.

Tobias Heimbach 16.01.2025 - 17:37 Uhr

Es dauert rund eineinhalb Stunden, bis Robert Habeck plötzlich selbst angreift. In der Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Abschaltung der letzten Atomkraftwerke ist er eigentlich derjenige, der befragt wird. Doch dann geriert sich der Grünen-Politiker selbst als oberster Aufklärer: Man müsste die Versäumnisse der Energiepolitik ja viel umfangreicher aufklären – und schon die Vorgängerregierung in den Blick nehmen, die Deutschland in die Abhängigkeit vom russischen Gas geführt habe. Das, findet Habeck, müsste nun wirklich mal untersucht werden. „Da kann ich Sie wirklich nur ermutigen dranzubleiben!“, sagt er dem Ausschussvorsitzenden und CDU-Politiker Stefan Heck. Es ist ein angriffslustiger Habeck, den man am Donnerstag in der mehrstündigen Befragung beobachten kann.