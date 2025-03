Der neue Bundestag ist gespalten. Wie sehr schadet das der Demokratie? StZ-Autor Armin Käfer ist der Ansicht: Die AfD hat sich für parlamentarische Ämter disqualifiziert.

Armin Käfer 25.03.2025 - 16:00 Uhr

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So steht es im Grundgesetz. Das Volk hatte an diesem Dienstag zwei Gründe zu feiern: Zum einen wurde der unbeliebteste Bundeskanzler aller Zeiten entlassen – er bleibt aber kommissarisch im Amt, bis ein neuer gewählt ist. Zum anderen versammelten sich erstmals die Vertreter des allgewaltigen Volkes, welche dieses vor vier Wochen in den Bundestag gewählt hat.