Die Bundestagspräsidentin muss mit einem Haus fertig werden, das polarisierter geworden ist. Aber sie spitzt auch selbst zu.
31.08.2025 - 12:29 Uhr
Es ist einer dieser vollgestopften Sitzungstage kurz vor der Sommerpause. Generaldebatte, hitzige Debattenbeiträge. Das Haus ist unruhig. Manchmal wird es richtig laut. Als AfD-Chefin Alice Weidel sich in Fahrt redet, eskaliert es. „Wir würdigen uns hier nicht persönlich herab und bezichtigen uns nicht der Lüge“, sagt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.