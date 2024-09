Ist Olaf Scholz auch bei der nächsten Bundestagswahl als SPD-Spitzenkandidat gesetzt? Ja, sagt die Parteichefin - und verteidigt den Führungsstil des Kanzlers.

red/dpa 28.09.2024 - 15:14 Uhr

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken spricht sich klar für Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten aus. „Olaf Scholz ist unser Kanzler, und er ist unser Kanzlerkandidat, mit dem wir in die Wahl gehen. Da gibt es in der Partei eine große Geschlossenheit“, sagte Esken der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Kritik am Kommunikations- und Führungsstil des Kanzlers wies sie zurück: „Olaf Scholz führt, und zwar in einem Stil, der unseren Zeiten angemessen ist.“