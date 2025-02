AfD-Chefin Alice Weidel will sich noch vor der Bundestagswahl mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban treffen. Auf der Plattform X schrieb Weidel auf Englisch: „Danke für Ihre Einladung, Herr Ministerpräsident Viktor Orban. Ich freue mich darauf, Sie zu treffen.“

Orban bestätigte das Treffen in einem Interview der „Neuen Zürcher Zeitung“: „Alice Weidel hat mich angerufen und um ein Treffen gebeten. Ich werde sie nächste Woche in Budapest empfangen.“ Nach Angaben von Weidels Sprecher Daniel Tapp wird die AfD-Kanzlerkandidatin am 11. und 12. Februar für das Gespräch mit Orban in Budapest sein.

Alice Weidel zeigt Bewunderung für Orban

Die AfD betont seit Jahren ihre Nähe zur rechtspopulistischen und EU-kritischen Politik des seit 2010 in Ungarn regierenden Orban. Im vergangenen Jahr sagte Weidel, sie habe volle Bewunderung für Orban, ebenso wie für den österreichischen FPÖ-Politiker Herbert Kickl.

Orban sagte der „NZZ“: „Die AfD könnte 20 Prozent der Stimmen erhalten. Wenn deren Chefin mit mir sprechen will: Warum sollte ich Nein sagen? Wenn Olaf Scholz mich anrufen würde, würde ich ihn auch empfangen. Aber die Gefahr ist nicht akut.“