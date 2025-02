AfD stärkste Kraft in mindestens drei Gemeinden in der Region

Die AfD hat bei der Bundestagswahl am Sonntag in mindestens drei Gemeinden in der Region Stuttgart die meisten Stimmen geholt. Hier geht es zur Übersicht.

Die Region Stuttgart färbt sich am Wahlsonntag schwarz – und auch ein bisschen blau. Auf der Karte mit den stärksten Parteien in und um Stuttgart fallen drei Gemeinden an die AfD – alle drei liegen im Rems-Murr-Kreis.