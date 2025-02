Wenige Wochen vor der Bundestagswahl muss der SWR vor Gericht eine Schlappe einstecken und sein Konzept für die „Wahlarena“ erweitern. Denn das BSW darf im Fernsehen mitdiskutieren.

red/dpa 05.02.2025 - 19:42 Uhr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) darf in der kommenden Woche an zwei Wahlsendungen des SWR zur Bundestagswahl teilnehmen - auch gegen den Willen des Senders. Nach einer unanfechtbaren Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim müssen die BSW-Spitzenkandidaten zur „Wahlarena Baden-Württemberg“ und zur entsprechenden Sendung in Rheinland-Pfalz eingeladen werden. Damit scheiterte der SWR mit einer Beschwerde gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart (VG).